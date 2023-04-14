Москва, , 16:42 — REGNUM Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников в пятницу, 14 апреля проверил условия содержания Дарьи Треповой, обвиняемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. По словам правозащитника, 26-летняя Трепова в ходе встречи в следственном изоляторе пребывала в «очень тяжелом морально-психологическом состоянии».

Дарья Трепова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Устроившая теракт жительница Санкт-Петербурга сейчас находится в московском СИЗО №2 «Лефортово». Общение секретарем ОНК длилось не более десяти минут.

«Камера двухместная, но соседа у Дарьи нет. Там есть холодильник, телевизор, сотрудники, несмотря ни на что, обращаются с ней вежливо. Никаких жалоб на условия содержания от нее не поступило. Она вела себя спокойно, без слез, но была очень напряжена», — поделился с ИА REGNUM Мельников.

Ранее кто-то пытался передать Треповой несколько десятков кило соли и картошки, чтобы лимит на посылки был исчерпан.

«На этом фоне я посоветовал Треповой написать заявление, чтобы передачи для нее в СИЗО принимались только от родственников. Как бы мы ни относились к арестованному, нужно, чтобы и его права в условиях заключения не нарушались», — отметил член СПЧ.

Напомним, 2 апреля Дарья Трепова устроила теракт на творческом вечере Владлена Татарского (Максима Фомина) в кафе Санкт-Петербурга, вручив ему статуэтку со взрывчаткой. Военкор погиб, еще около 40 человек получили ранения. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, убийство было спланировано украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из запрещенного в России ФБК.