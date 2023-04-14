Монте-Карло, Монако, 14 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Немец Александр Зверев назвал российского теннисиста Даниила Медведева одним из самых нечестных игроков в мире. Об этом 14 апреля сообщает Sky Sports.

Алексей Филиппов/РИА Новости Александр Зверев (Германия)

Ранее Медведев обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. На протяжении игры российский теннисист эмоционально реагировал на неудачные моменты. В одном из эпизодов он со всей силы отправил мяч в щиты, в другом — повредил сетку. Также он спорил со зрителями.

«Я очень серьёзно отношусь к честности и спортивному духу. К сожалению, у Даниила ничего этого нет. Он идет на всё возможное, когда проигрывает. Я крайне разочарован этим», — сказал Зверев.

Он добавил, что соперничество Роджера Федерера и Рафаэля Надаля ценилось во всем мире потому, что они всегда были честны друг перед другом.

«К сожалению, этого нельзя сказать о Медведеве. Он один из самых нечестных игроков в мире», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев извинился перед Зверевым за своё поведение в матче турнира в Монте-Карло. Во время традиционного рукопожатия после встречи он сказал, что вёл себя неподобающим образом.