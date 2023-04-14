Донецк, 14 апреля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Обстрелы вооружённых формирований Украины повредили частично или полностью более 70 зданий храмов в Донбассе. Об этом заявил 14 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин изданию РИА Новости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенный Второй Свято-Митрофановский храм

«Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов — либо повреждено, либо уничтожено окончательно», — сказал Гагин.

Рассказывая об этом, он находился возле здания одного из таких храмов, повреждённого обстрелами ВСУ. Гагин напомнил, как атаки украинских военных в том числе приводили к жертвам среди верующих и священнослужителей. Особенно болезненно разрушение храмов прихожане воспринимают в нынешней сложной ситуации, когда церкви стали местами притяжения людей и местом распределения гуманитарной помощи, отметил советник врио главы ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР рассказала, что украинские военные при отступлении с территории Донецкой и Луганской народных республик разграбили церкви.

В сентябре 2022 года были восстановленные разрушенные после обстрела храмы великомученицы Екатерины в городе Счастье и храм Чуда архистратига Михаила в селе Старый Айдар. Для верующих и открытие стало большим событием.