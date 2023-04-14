Читатели Гуаньча: заявление Моравецкого о нападении КНР на Тайвань — признак безумия

Пекин, , 16:28 — REGNUM Читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого после его высказываний о том, что после поражения Украины от Росиси Китай нападёт на Тайвань, сообщает ИноСМИ.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее польский премьер заявил, что если Украина «будет завоёвана», Китай уже «на следующий день» может напасть на Тайвань. В посольстве в КНР в Польше раскритиковали это заявление, назвав его необоснованной политической манипуляцией, и напомнили Моравецкому, что Тайвань является частью Китая.

Высказывания Моравецкого говорят о том, что исторические уроки властями Польши не выучены, считают комментаторы китайского издания.

«Сейчас некоторые маленькие восточноевропейские страны очень рвутся вперед, кто вселил в них такую уверенность? Они наивно думают, что смогут присесть и расслабиться, если США завладеют Европой? Поэтому Китай и Россия вместе, они взялись за руки, чтобы противостоять злобе Соединенных Штатов и ослабить их. Поэтому американские приспешники и нацелились на нас», — написал в своём комментарии пользователь с ником А-Дун.

«Недаром Польшу стирали с лица земли несколько раз. И она все еще не выучила урок», — отметил читатель с ником «Не дойдя до середины осени».

«Эта глупая страна (Польша — ред.) вконец обезумела. Польша напрашивается на уничтожение», — считает комментатор с ником yerj.

«Поражение Украины меня не касается, но это не ваше дело, будем мы бить Тайвань или нет», — добавил читатель с ником «Маленькая гора Яли».

«Этот польский политик явно не в своем уме. Польша уже перешла все границы в преклонении колен перед американцами», — написал guan_15 834 596 952 191.

Ранее Моравецкий заявил, что у Украины есть «право» наносить удары по территории России и что война НАТО против России, если она состоится, закончится быстрой победой альянса. Исход такой войны предсказать трудно, зато очевидно, что в случае её проведения Польша «вместе с её недоразвитым премьером» прекратит своё существование, ответил Моравецкому зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.