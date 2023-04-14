Пекин, 14 апреля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого после его высказываний о том, что после поражения Украины от Росиси Китай нападёт на Тайвань, сообщает ИноСМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Ранее польский премьер заявил, что если Украина «будет завоёвана», Китай уже «на следующий день» может напасть на Тайвань. В посольстве в КНР в Польше раскритиковали это заявление, назвав его необоснованной политической манипуляцией, и напомнили Моравецкому, что Тайвань является частью Китая.

Высказывания Моравецкого говорят о том, что исторические уроки властями Польши не выучены, считают комментаторы китайского издания.

«Сейчас некоторые маленькие восточноевропейские страны очень рвутся вперед, кто вселил в них такую уверенность? Они наивно думают, что смогут присесть и расслабиться, если США завладеют Европой? Поэтому Китай и Россия вместе, они взялись за руки, чтобы противостоять злобе Соединенных Штатов и ослабить их. Поэтому американские приспешники и нацелились на нас», — написал в своём комментарии пользователь с ником А-Дун.

«Недаром Польшу стирали с лица земли несколько раз. И она все еще не выучила урок», — отметил читатель с ником «Не дойдя до середины осени».

«Эта глупая страна (Польша — ред.) вконец обезумела. Польша напрашивается на уничтожение», — считает комментатор с ником yerj.

«Поражение Украины меня не касается, но это не ваше дело, будем мы бить Тайвань или нет», — добавил читатель с ником «Маленькая гора Яли».

«Этот польский политик явно не в своем уме. Польша уже перешла все границы в преклонении колен перед американцами», — написал guan_15 834 596 952 191.

Ранее Моравецкий заявил, что у Украины есть «право» наносить удары по территории России и что война НАТО против России, если она состоится, закончится быстрой победой альянса. Исход такой войны предсказать трудно, зато очевидно, что в случае её проведения Польша «вместе с её недоразвитым премьером» прекратит своё существование, ответил Моравецкому зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.