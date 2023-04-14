Мадрид, 14 апреля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Национальная судебная коллегия Испании отпустит из-под стражи мужчину, который, как предполагается, отправлял письма со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде. Об этом 14 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридической инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Судья постановил освободить с мерами предосторожности мужчину, который был временно заключён под стражу как предполагаемый автор отправки шести писем со взрывчаткой», — говорится в сообщении.

О задержании мужчины, который предположительно отправлял письма со взрывчаткой в украинское посольство и другие учреждения королевства, сообщалось в конце января. Уточнялось, что под подозрение правоохранительных органов Испании попал 74-летний мужчина. Его задержали в городе Миранда-де-Эбро (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

Взрыв на территории посольства Украины в Мадриде произошёл 30 ноября 2022 года. О нём сообщил украинский посол Сергей Погорельцев. Мощность взрывного устройства была небольшой, поэтому последствия взрыва не были серьёзными — легко пострадал сотрудник посольства.