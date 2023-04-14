Москва, 14 апреля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Главу Роскомнадзора Андрея Липова попросили проверить телеканал НТВ и его ведущего Андрея Норкина из-за брани в ток-шоу «Место встречи». Об этом 14 апреля сообщает Telegram-канал Baza.

Andreynorkin.ru Андрей Норкин

Жалобу подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Поводом для этого послужило нецензурное слово, произнесенное Норкиным во время передачи.

По мнению Бородина, телеведущий нарушил статью 4 закона «О средствах массовой информации», запрещающую распространение в СМИ материалов с нецензурной бранью.

«Прошу вас провести проверку обстоятельств, изложенных в обращении; при наличии оснований принять меры реагирования в отношении А. В. Норкина и телеканала НТВ», — говорится в документе.

Выпуск передачи вышел в эфир 12 апреля. В ходе эфира Бородин поссорился с Норкиным во время обсуждения его жалоб на российских артистов. Он возмутился нежеланием ведущего высказываться об актрисе Лии Ахеджаковой, в отношении которой Бородин просил возбудить уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Ахеджакову иноагентом и возбудить против неё несколько уголовных дел, в том числе за госизмену и дискредитацию Вооружённых сил РФ.