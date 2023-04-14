Москва, , 16:22 — REGNUM Из компании «Авито» увольняется возглавлявший её генеральный директор Владимир Правдивый. Вместо него руководить интернет-сервисом теперь будут топ-менеджеры, сообщили 14 апреля в компании.

Генеральный директор Avito Владимир Правдивый © Стоян Васев/ТАСС

В группу членов правления «Авито» входят в том числе управляющие директора подразделений. Отмечается, что топ-менеджеры фактически итак уже руководят компанией в течение нескольких лет.

«Kismet как акционер не будет влиять на операционную деятельность «Авито», наши планы в отношении компании как актива не меняются. Верю в ребят, и что у них всё получится. Мы всегда поддержим команду в стратегических вопросах», — прокомментировал увольнение гендиректора основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее интернет-сервис «Авито» принадлежал иностранному холдингу, не поддержавшему проведение спецоперации. Осенью 2022 года актив был продан за 151 млрд рублей компании Kismet Capital Group. Сделка по продаже «Авито» была согласована с Федеральной антимонопольной службой России. За полгода до продажи, в марте 2022 года, владеющая сервисом компания Prosus (подразделение южноафриканского холдинга Naspers) выделила российский бизнес объявлений Avito из своей OLX Group. После этого начались поиски покупателей.

Prosus — один из крупнейших технологических инвесторов в мире её основным владельцем является южно-африканская медиагруппа Naspers.