Сенатор Пушков: давление США сделали Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке

Москва, , 16:19 — REGNUM Соединённые Штаты сделали Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке. Об этом в своём Telegram-канале заявил сенатор, член конституционного Комитета Совфеда Алексей Пушков.

Пушков Алексей

По его словам, Вашингтон вёл «мусульманские войны» с 2001 года. Он также подчеркнул, что жертвами Штатов стали Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, а также Турция, Иордания, Пакистан.

«Вложив около $8 трлн в эти войны, США ушли оттуда практически ни с чем, сохранив лишь 2500 военных в Ираке и несколько баз на северо-востоке Сирии, откуда они продолжают незаконно вывозить сирийскую нефть», — написал он.

По его мнению, агрессивная политика Белого дома привела к более тесному сотрудничеству стран региона.

«Запад хотел переформатировать регион под себя, но своими войнами и давлением лишь невольно помог Китаю и России, которые отныне играют там ключевую роль», — добавил Пушков.

В начале апреля издание Washington Post сообщало, что Соединённые Штаты больше не управляют ситуацией в Персидском заливе или на нефтяном рынке, и эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась.