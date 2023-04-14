Тело известного учёного обнаружили во дворе многоэтажки в Москве
Москва, 14 апреля 2023, 16:25 — REGNUM Тело автора Католической энциклопедии Петра Сахарова обнаружили во дворе одного из домов в районе Северное Тушино. Ему было 66 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.
Вечером 13 апреля жильцы одного из домов на улице Планерной на северо-западе столицы заметили во дворе мужчину без сознания. Ему вызвали скорую, но медики уже ничем не смогли помочь. Врачи констатировали смерть и сообщили об этом в полицию. Оперативники установили личность погибшего, им оказался 66-летний Пётр Сахаров — учёный-востоковед, журналист и христианский публицист, создавший Католическую энциклопедию.
«Во дворе дома на улице Планерной скончался 66-летний мужчина, предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства
Сейчас полиция проводит проверку по факту его смерти и опрашивает знакомых. По данным оперативников, в тот вечер публицист по неизвестным пока причинам оказался далеко от своего дома. Пётр Сахаров проживал в Академическом районе столицы, до места, где его обнаружили добираться час на автомобиле.
Петр Сахаров родился 25 января 1957 года. Он был автором множества научных трудов по мифологии, религии, искусству и литературе Южной Азии, в числе которых монография «Мифологическое повествование в санскритских пуранах». Сахаров перевёл на русский язык многие католические богослужебные тексты, включая некоторые литургические песнопения, а также ряд трудов христианских авторов. Сахаров входил в число редакторов и авторов Католической энциклопедии. С 1996 года в течение 14 лет он был главным редактором католической радиостудии «Дар» на Христианском церковно-общественном канале (радио «София») в Москве. Петр Сахаров имел статус эксперта Литургической комиссии Конференции католических епископов России. Он занимался и преподавательской деятельностью в Институте философии, теологии и истории св. Фомы и Свято-Филаретовском православно-христианском институте.
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