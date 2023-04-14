Москва, 14 апреля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Тело автора Католической энциклопедии Петра Сахарова обнаружили во дворе одного из домов в районе Северное Тушино. Ему было 66 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Автор католической энциклопедии Сахаров. (сс) Saharovpd

Вечером 13 апреля жильцы одного из домов на улице Планерной на северо-западе столицы заметили во дворе мужчину без сознания. Ему вызвали скорую, но медики уже ничем не смогли помочь. Врачи констатировали смерть и сообщили об этом в полицию. Оперативники установили личность погибшего, им оказался 66-летний Пётр Сахаров — учёный-востоковед, журналист и христианский публицист, создавший Католическую энциклопедию.

«Во дворе дома на улице Планерной скончался 66-летний мужчина, предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства

Сейчас полиция проводит проверку по факту его смерти и опрашивает знакомых. По данным оперативников, в тот вечер публицист по неизвестным пока причинам оказался далеко от своего дома. Пётр Сахаров проживал в Академическом районе столицы, до места, где его обнаружили добираться час на автомобиле.

Петр Сахаров родился 25 января 1957 года. Он был автором множества научных трудов по мифологии, религии, искусству и литературе Южной Азии, в числе которых монография «Мифологическое повествование в санскритских пуранах». Сахаров перевёл на русский язык многие католические богослужебные тексты, включая некоторые литургические песнопения, а также ряд трудов христианских авторов. Сахаров входил в число редакторов и авторов Католической энциклопедии. С 1996 года в течение 14 лет он был главным редактором католической радиостудии «Дар» на Христианском церковно-общественном канале (радио «София») в Москве. Петр Сахаров имел статус эксперта Литургической комиссии Конференции католических епископов России. Он занимался и преподавательской деятельностью в Институте философии, теологии и истории св. Фомы и Свято-Филаретовском православно-христианском институте.

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