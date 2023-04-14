МИД Украины обвинил премьер-министра Венгрии Орбана в цинизме

Киев, , 16:01 — REGNUM Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине как «несуществующей в финансовом смысле стране» являются циничными. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Виктор Орбан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее Орбан сказал, что Украина в финансовом плане — несуществующая страна. Он отметил, что Запад платит за украинские зарплаты, пенсии и здравоохранение. По его словам, как только США и Европа прекратят содержать Киев, конфликт закончится.

«Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности», — написал Николенко в соцсетях.

Он добавил, что слова Орбана являются «очередным антиукраинским заявлением».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Орбана, заявил, что Украина прекратит своё существование, когда западные страны перестанут её финансировать. Ранее он писал, что Украины не будет, так как она не нужна никому в мире: ни России, ни США, ни Европе, ни Африке с Латинской Америкой, ни даже собственным гражданам.