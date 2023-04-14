Экс-помощник Рейгана Бэндоу: США нужно усмирить руководство Украины

Вашингтон, , 16:15 — REGNUM США должны побудить Киев сесть за стол переговоров, а также скорректировать поддержку Украины, чтобы не раздувать ожидания этой страны. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана писатель Даг Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он призвал США скорректировать свои финансовые и материальные обязательства перед Украиной, чтобы не раздувать ожидания Киева.

«Вашингтону следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы», — отметил автор статьи, добавив, что границы Украины и её военный статус не должны волновать Вашингтон, как и планы руководства этой страны по захвату территории Крыма военным путём.

Бэндоу высказал мнение о том, что несмотря на заявления Вашингтона, США находятся в состоянии военного конфликта с Россией.

«Вашингтон демонстративно и гордо убивает русских», — отметил он, добавив, что администрация президента США Джо Байдена ведёт крупномасштабную опосредованную войну против государства, которое имеет ядерное оружие.

Автор статьи призвал власти США не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. По его мнению, конфликт на Украине спровоцирован ошибочными действиями Запада в отношении Москвы после окончания холодной войны.

Экс-помощника Рейгана отметил, что окончание конфликта должно отражать географические реалии и удовлетворять интересы России, а для стабильного мира Украина не должна войти в НАТО, при этом Россия должна быть дипломатически, экономически и культурно реинтегрирована в международный правопорядок.

Как передавало ИА REGNUM, по словам журналиста Такера Карлсона, власти США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, вступив в конфликт против России. Он выразил уверенность в том, что Вашингтон является непосредственным участником украинского конфликта.

«Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована конгрессом, что является нарушением американского законодательства», — уверен Такер Карлсон.