Архангельская область, 26 августа, 2008, 19:28 — ИА Регнум. 26 августа столетний юбилей отмечает уроженка и жительница Вершинского сельсовета Верхнетоемского района Наталья Попова , сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Отец ее умер рано, мать растила их со старшим братом одна. Окончив три класса школы, Наталья Попова устроилась на работу в колхоз: осенью и весной - в поле, летом - на сенокосе, зимой - в лесу. Так сложилась жизнь, что ее муж ушел на войну и не вернулся. Женщина посвятила свою жизнь детям, их у нее четверо. Теперь у нее пятеро внучат и шестеро правнуков. Возможно, многочисленная семья не сможет собраться за праздничным столом в полном составе, но поздравить маму, бабушку, прабабушку никто не забудет.

Для Верхнетоемского района этот юбилей - не последний. Так, 11 сентября свой столетний юбилей отметит Заборская Раиса Ивановна жительница муниципального образования "Выйское" Верхнетоемского района.