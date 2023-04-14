Тихон Архипов, , 18:32 — REGNUM «Однажды перед очередным выездом на задание мы забыли Зефирку дома. Так вот командир отделения приказал поехать на такси за нашей подругой. По-другому никак. Мы привыкли к ней. Если розовая зайка с нами, значит, всё пройдет успешно, вернемся без потерь», — рассказывает ИА REGNUM боец 1-го отдельного батальона спецназначения «Хан» по имени Евгений.

Талисман «Зефирка» © ИА REGNUM

История боевой игрушки с позывным Зефирка началась в марте прошлого года. Девушка бойца из батальона «Хан» подарила своему молодому человеку плюшевого зверька в качестве оберега. С тех пор Зефирка стала нести воинскую службу наравне с солдатами. Она прошла многое, как и парни из этого батальона. Ее боевому опыту может позавидовать каждый. Авдеевка, Пески, Запорожье — это лишь немногие города, которые прошла новая боевая единица.

Плюшевая игрушка выполняла одну из самых сложных задач — обеспечить защиту своего батальона, рассказывает Евгений. Находясь на очередном боевом задании, игрушка обрела нового экипированного друга, с которым делила один сухпаек, а ночами ходила в дозор.

Истории игрушек

«Вышли на позицию наблюдать, нам нужно было наладить взаимодействие с пехотой, которая находилась на позиции. Спустились в блиндаж, Зефирка торчала из кармана патрульного рюкзака. Один из парней из 201-й бригады заметил игрушку и спросил, что это? Я сказал, что это мне подарила будущая жена. Он полез в свой рюкзак и достал оттуда корову. Мы познакомили Зефирку с Му. Так завязалась их недолгая дружба. Приятно было узнать, что я не один такой», — вспоминает Александр, боец 1-го ОБСПН «Хан».

Бойцы 1-го отдельного батальона спецназначения «Хан» © ИА REGNUM

Корову «с позывным Му молодому солдату Раулю подарила трехлетняя дочь, когда парень отправлялся в зону проведения специальной военной операции.

Особую ментальную связь с дочерью описал и связист батальона одной из донецких бригад Дмитрий с позывным Беш. В июне 2022-го бойца отпустили на несколько часов, чтобы он повидался с пятилетней дочкой. Было, как в советском фильме «Баллада о солдате».

Дмитрий всё отведенное время потратил на закупку радиодеталей и оборудования, а с дочкой смог побыть только несколько минут: обнять, поцеловать, сказать, как любит, и подарить два «киндер-сюрприза». Раскрыв тут же один из подарков, ребёнок подарил отцу вложенную в сюрприз игрушку: «Папа, это тебе! Его зовут Чудик, пусть с тобой ездит!».

Теперь пластиковый Чудик — верный помощник Беша наряду с изолентой, отверткой и пассатижами.

«Я атеист, и во все эти талисманы, обереги и другие приколы не верю и не верил. Но мой Чудик выполняет особую роль, и она очень важная, он дополнительный раз напоминает, что у меня и таких же парней, как я, есть дети, и они не должны воспитываться без отца. И это в совокупности заставляет еще более ответственно относиться к своей службе, чтобы сберечь и свою жизнь, и жизнь товарищей», — говорит связист.

Талисман «Чудик» © ИА REGNUM

Сны на Саур-Могиле

Иногда в роли хранителя выступает собственный предок — так во всяком случае считает боец армейского корпуса ДНР Александр Трифонов. Жарким летом 2014-го он участвовал в боях за знаменитую Саур-Могилу — ту же высоту, которую 77 лет назад брал его прадед Павел Андреевич.

«Я часто думаю над тем, чтобы просто уйти. Хочется нормальной, мирной жизни, семью, работу, дом, но каждый раз я останавливаю себя словами: «Я потомок великого человека, Павла Трифонова. Я горжусь этим человеком», — рассказывает Александр. — Совсем недавно я осознал то, что мы с ним очень похожи. Он воевал здесь, как и я, был в самых горячих точках, да даже день рождения в один день — 9 мая. Наверное, это знак. Как и мой медальон».

Во время ожесточенных боев за Саур-Могилу Александр стал видеть пророческие сны. По его словам, это связано с медальоном, который был передан ему по наследству от прадеда — Павла.

«Я лег спать, потом увидел советских солдат, таких же пацанов, как и я. Всё было словно в тумане, — говорит собеседник. — Повсюду доносились голоса, крики, стоны. Было жутковато. Я видел толпу, идущую вдаль. Кто-то плакал, кто-то ликовал, а кто-то перечитывал письма из дома. Среди этой толпы я увидел до боли знакомый силуэт. Это был мой прадед. В руках он держал медальон с фотографией. Через секунду он посмотрел на меня и сказал, что сейчас начнется атака, бегом в укрытие. Потом исчез. В тот момент я понял, что это был не сон. Каждый день, что мы находились на позициях, он предупреждал меня. Я понял, что тот медальон от деда — это мой оберег. И сны тоже от него».

Бойцы 1-го отдельного батальона спецназначения «Хан» © ИА REGNUM

Чудесный кошелек

У добровольца из Венгрии Акоша Приеши свой талисман. Это старый потёртый мамин кошелёк, с которым молодой человек должен был пойти в магазин, а приехал защищать жителей Донбасса.

«Я его везде с собой беру. Сколько раз он меня спасал. Как-то я подумал, что потерял его. Перерыл всю комнату, а он оказался в штанах. Мама бы меня убила», — говорит доброволец.

А вот боец одной из бригад донецкого армейского корпуса Максим с позывным Псих в обереги не верит. Он считает, что главный оберег — это его автомат.

«Я не верю во всякие талисманы. Меня нынешние реалии заставили трезво смотреть на ситуацию. Я верю только в себя, в своих товарищей по службе и своему оружию. Сейчас мой оберег — это автомат. А в 2014-м и 2015-м — гранатомёт», — отметил Максим.

Специалисты по психологии, заметим, призывают всерьез относиться к солдатским талисманам, даже если это не автомат, а мамин кошелёк или даже розовый зайчик. Такого мнения придерживается в том числе психолог батальона «Хан» Елена Калинина. Талисманы на войне — материальное воплощение мыслей солдат, их настроя и желаний, говорит собеседница. «Амулет может подтолкнуть человека, дать ему точку опоры, раскрыть его резервы и помочь проявить себя. Обращаясь к нему за помощью, солдат обретает чувство уверенности и защиты», — подчеркивает Калинина.