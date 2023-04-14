Премьер Шмыгаль заявил, что Франция готова предоставить Украине €2 млрд

Киев, , 16:06 — REGNUM Париж готов направить Киеву €2 млрд по долгосрочной программе. Об этом 14 апреля заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в социальной сети Twitter.

Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

«Провёл разговор с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром на полях весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. Франция готова предоставить Украине два миллиарда евро в рамках долгосрочной программы», — написал он.

По его словам, часть финансовой помощи будет направлена на восстановление Украины. Кроме того, премьер-министр Украины выразил французской стороне благодарность за оказанную поддержку.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. В интервью газете Hill он отметил, что Киев не чувствует давления со стороны союзников в связи с предстоящим началом наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о возможном выделении кредитов Украине на сумму $15,6 млрд. Кредит будет направлен на поддержку фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также на поддержку текущего постепенного экономического восстановления, способствующего долгосрочному росту на Украине.