Калуга, 14 апреля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Калужской области. Об этом 14 апреля сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Инцидент произошёл 13 апреля в период с 23:05 до 23:25 мск в Бобынинском районе Калужской области на 192-м километре Московской железной дороги.

«Неизвестные вскрыли релейный шкаф автоблокировки системы сигнализации и связи и подожгли его», — сообщил источник.

В результате шкаф выгорел полностью, ущерб устанавливается. Приняты меры к розыску и задержанию правонарушителей, с места происшествия изъята монтировка.

Отмечается, что задержек в движении железнодорожного транспорта не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины по делу о диверсии на железнодорожных путях в Московской области. Его заподозрили в поджоге оборудования, отвечающего за работу железной дороги.