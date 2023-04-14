Washington Post: в тюрьме США насекомые съели заключённого заживо

Атланта, США, , 16:08 — REGNUM Заключённый по имени Лэшон Томпсон скончался в тюрьме Атланты в штате Джорджия, США, в результате многочисленных укусов насекомых. Сотруднику, который вошёл к нему в камеру, пришлось надеть защитный костюм, пишет 14 апреля газета The Washington Post.

Тюрьма Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мужчину, арестованного в июне 2022 года за нанесение побоев, держали в очень грязной камере, кишащей клопами и вшами. Он ожидал перевода в другую тюрьму для предъявления предварительного обвинения. Томпсон умер в сентябре, но в СМИ информация о произошедшем попала только сейчас.

В тюремном отчёте говорится, что его лицо и конечности покрывали порезы и «повреждения от многократного сдирания кожи». Сотрудники тюрьмы не смогли реанимировать мужчину, когда нашли его без сознания в камере, полной насекомых.

«Они поместили этого человека в эту камеру и оставили там умирать», — заявил адвокат семьи погибшего Майкл Харпер.

Про словам адвоката, в тюрьму Томпсон попал здоровым, но его держали в условиях, которые не подходят даже животным. Родственники заключённого намерены обратиться в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о плохих условиях содержания в американских тюрьмах рассказал российский лётчик Константин Ярошенко, которого США в апреле 2022 года обменяли на своего гражданина, студента Тревора Рауди Рида. По его словам, его держали в учреждении 1939 года постройки, где используются железные нары, подушки запрещены, а санитарные требования не соблюдаются. В помещениях, рассчитанных примерно на 30 человек, находятся по 80-100 заключённых.