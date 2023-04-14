В МЭА заявили, что экспорт нефти из России в марте стал самым высоким с апреля 2020 года

Париж, , 20:18 — REGNUM Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в марте стал самым высоким с апреля 2020 года. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Нефтяной танкер Hervé Cozanet

«Российский нефтяной экспорт в марте вырос до самого высокого уровня с апреля 2020 года», — говорится в документе.

Отмечается, что общий объём поставок вырос на 0,6 млн баррелей в сутки и составил 8,1 млн баррелей в сутки.

Поставки нефтепродуктов составили 3,1 млн баррелей в сутки, что на 450 тыс. баррелей в сутки больше, чем в феврале. При этом авторы доклада утверждают, что экспортная выручка сократилась на 43% по сравнению с 2022 годом, до $12,7 млрд.

В 2022 году ОПЕК и ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта вице-премьер России Александр Новак заявил, что большая часть поставок энергоресурсов из России в 2022 году была перенаправлена на рынки дружественных стран. Он уточнил, что поставки нефти в Индию выросли в 22 раза.