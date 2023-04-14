Глава МО Белоруссии Хренин допустил появление в стране стратегического ядерного оружия

Минск, , 15:43 — REGNUM Белоруссия может разместить на своей территории стратегическое ядерное оружие, если Запад продолжит использовать агрессивную риторику. Об этом 14 апреля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Запуск PC-24 «Ярс» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, если враждебная риторика продолжится, то размещение стратегического ядерного оружия будет следующим шагом.

«На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», — приводит его слова пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Он добавил, что в Белоруссии готовят существующие площадки для возможного размещения стратегического ядерного оружия.

«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Виктора Хренина, подготовка белорусских расчётов комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием завершится на следующей неделе, 17–23 апреля. Он отметил, что в Белоруссии подготовлена техника, самолёты, которые могут нести ядерные боеприпасы, был получен современный комплекс «Искандер», который способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется в Белоруссию, добавил министр обороны.