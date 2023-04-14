Минск, 14 апреля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Белоруссия может разместить на своей территории стратегическое ядерное оружие, если Запад продолжит использовать агрессивную риторику. Об этом 14 апреля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

По его словам, если враждебная риторика продолжится, то размещение стратегического ядерного оружия будет следующим шагом.

«На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», — приводит его слова пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

Он добавил, что в Белоруссии готовят существующие площадки для возможного размещения стратегического ядерного оружия.

«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Виктора Хренина, подготовка белорусских расчётов комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием завершится на следующей неделе, 17–23 апреля. Он отметил, что в Белоруссии подготовлена техника, самолёты, которые могут нести ядерные боеприпасы, был получен современный комплекс «Искандер», который способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется в Белоруссию, добавил министр обороны.