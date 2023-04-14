Минобороны РФ: подразделения ВДВ пресекли попытки ВСУ доставить боеприпасы в Артёмовск

Москва, , 15:33 — REGNUM Подразделения ВДВ пресекают попытки противника доставить в Артёмовск боеприпасы, штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности в западных районах города. Об этом 14 апреля заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Военнослужащие подразделений ВДВ в зоне СВО © Евгений Биятов/РИА Новости

«На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артёмовск», — сказал Конашенков.

Также он рассказал, что поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения Воздушно-десантных войск, действующие на флангах. Они пресекают попытки ВСУ ввести резервы и доставить в Артёмовск боеприпасы.

Отмечается, что авиация «Южной» группировки войск совершила 14 самолёто-вылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.

Противник потерял за сутки на донецком направлении до 340 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили до 300 человек. Кроме того, противник потерял одну БМП, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.