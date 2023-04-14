Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки до 340 человек на донецком направлении

Москва, , 15:29 — REGNUM Украинские войска за сутки потеряли до 340 человек на донецком направлении. Об этом 14 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Боевые позиции РФ © РИА Новости

«Общие потери противника за сутки на донецком направлении составили до 340 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

За сутки в интересах действий группировки войск в данном регионе самолёты ВКС России совершили 14 самолёто-вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Диверсанты были обнаружены в районах населённых пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области.