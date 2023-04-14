Минэкономразвития РФ повысило оценку среднего курса доллара на 2023 год до 76,5 рубля

Москва, , 15:27 — REGNUM К концу 2023 года рубль по отношению к доллару окажется слабее, чем прогнозировалось ранее. Соответствующая оценка была опубликована Министерством экономического развития России 14 апреля.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что к концу года курс будет составлять 76,5 рубля за доллар, в 2024–2026 годах — 78,8 рубля. Корректировки осуществлены с учётом снижения торгового баланса.

«В дальнейшем прогнозируем плавное номинальное ослабление рубля — до среднегодового курса 78,8 рубля за доллар в 2024–2026 годах», — отметил глава ведомства Максим Решетников.

По прогнозу, в 2024 году доллар будут покупать за 76,8 рубля, в 2025-м — за 77,6 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, пересмотр прогнозного курса был анонсирован Минэкономразвития РФ в марте. Поводом для изменения оценки стали цены на нефть и корректировка объёмов её добычи. В сентябре 2022 года предполагалось, что в 2023 году курс будет находиться на отметке 68,3 рубля за доллар, в 2024-м — 70,9, в 2025-м — 72,2.