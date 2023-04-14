В Минобороны сообщили об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в Запорожской области

Москва, , 15:15 — REGNUM Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции уничтожили склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ 14 апреля.

Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» на боевой позиции © РИА Новости

«В районе населенного пункта Червоная Криница Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами украинских войск», — заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

13 апреля в Министерстве сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным снарядом по складу боеприпасов ВСУ, вскрытому операторами беспилотных летательных аппаратов, и полностью его уничтожили.

Ранее 13 апреля официальный представитель Минобороны рассказал об уничтожении склада с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области.