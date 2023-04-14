В Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ в Запорожской области
Москва, 14 апреля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в рамках проведения специальной военной операции уничтожили склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ 14 апреля.
«В районе населенного пункта Червоная Криница Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами украинских войск», — заявил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
13 апреля в Министерстве сообщили, что российские военные нанесли удар высокоточным снарядом по складу боеприпасов ВСУ, вскрытому операторами беспилотных летательных аппаратов, и полностью его уничтожили.
Ранее 13 апреля официальный представитель Минобороны рассказал об уничтожении склада с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области.