Минобороны России: пять украинских ДРГ обезврежены под Купянском

Москва, , 15:14 — REGNUM Действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены на купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 14 апреля на брифинге.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что российские военные обезвредили группы диверсантов в районах населённых пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области.

Кроме того, на купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка (ЛНР), Ивановка и Двуречная (Харьковская область). За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил о срыве трёх ротаций подразделений ВСУ на купянском направлении, огневом поражении позиций ВСУ у Новосёловского, Артёмовки и Стельмаховки и уничтожении БПЛА «Валькирия» у Наугольного. Кроме того, высокоточными ударами САУ «Мста-С» у населённых пунктов Петропавловка и Песчаное уничтожены САУ Krab польского производства и САУ Paladin производства США, принадлежавшие ВСУ. Для уничтожения САУ противника хватило одного выстрела.