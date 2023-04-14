Белорусские лётчики обучились в России применению спецбоеприпасов на самолётах Су-25

Москва, , 15:09 — REGNUM Белорусские лётчики завершили обучение по применению специальных боеприпасов на самолётах Су-25. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь Кадр из видео

Доподготовка лётного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск ПВО Белоруссии прошла в учебном центре ВКС России. Лётчики проходили обучение по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.

«Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это позволило не только улучшить практические навыки лётного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе спецбоеприпасов.

Отмечается, что белорусские военнослужащие освоили программу подготовки в полном объёме, а полученные ими знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подготовка белорусских расчётов комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием завершится на следующей неделе. Кроме того, в республике готовят площадки для возможного размещения не только тактического, но и стратегического ядерного оружия.