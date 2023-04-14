Москва, 14 апреля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Белорусские лётчики завершили обучение по применению специальных боеприпасов на самолётах Су-25. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадр из видео Доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь

Доподготовка лётного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск ПВО Белоруссии прошла в учебном центре ВКС России. Лётчики проходили обучение по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25.

«Подготовка включала как теоретический курс, так и практические занятия под руководством опытных российских инструкторов», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3798017" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В ведомстве отметили, что это позволило не только улучшить практические навыки лётного состава, но и освоить новые способы применения современных авиационных средств поражения, в том числе спецбоеприпасов.

Отмечается, что белорусские военнослужащие освоили программу подготовки в полном объёме, а полученные ими знания и умения послужат обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подготовка белорусских расчётов комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием завершится на следующей неделе. Кроме того, в республике готовят площадки для возможного размещения не только тактического, но и стратегического ядерного оружия.