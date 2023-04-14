Путин одобрил проект «Млечный путь» по слежению за космическим мусором на орбите

Калуга, , 14:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта «Млечный путь», целью которого является отслеживание космического мусора на орбите. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, общаясь со студентами на кинофестивале «Циолковский» в Калуге.

Юрий Борисов Kremlin.ru

Он отметил, что космический мусор является проблемой.

«У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием «Млечный путь», — отметил Борисов, пояснив, что данная программа предусматривает слежение за всем космическим мусором.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что частицы космического мусора размером менее 10 см отследить невозможно.

Он также отметил, что необходимо развивать орбитальные, радиолокационные, оптические, наземные средства наблюдения, сбора и обработки сведений, чтобы предупреждать о возможных столкновениях с космическим мусором.

Как передавало ИА REGNUM, специалисты Роскосмоса с помощью американских телекамер на международной космической станции выяснили, что радиатор внешней системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» был повреждён метеоритом.

Борисов тогда рассказал, что размер космического объекта, который повредил радиатор, был менее 1 мм, а двигался он со скоростью 7 тыс. метров в секунду.