Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли из пунктов дислокации в назначенные районы

Москва, , 14:43 — REGNUM Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности вышли из пунктов дислокации в назначенные районы Японского, Охотского и Берингова морей, сообщили в Министерстве обороны 14 апреля.

Боевые корабли Тихоокеанского флота Кадр из видео

«Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности», — сообщили в Минобороны.

Соединения и воинские части береговых войск и морпехов Тихоокеанского флота были подняты по тревоге, приведены в высшую степень боевой готовности и совершают марш в районы сосредоточения на расстояния свыше 200 километров, отметили также в ведомстве.

«В ходе совершения маршей отрабатываются задачи организации походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника», — рассказали в Минобороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот утром 14 апреля был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. В рамках внезапной проверки флот выполнит торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы, отработает поражение корабельных групп и наземных объектов.

Основной целью приведения флота в высшую степень боевой готовности является наращивание способности Вооружённых Сил России решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, сказал также Шойгу. В мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения, отметил министр.