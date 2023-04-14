Москва, 14 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота России в рамках внезапной проверки боевой готовности вышли из пунктов дислокации в назначенные районы Японского, Охотского и Берингова морей, сообщили в Министерстве обороны РФ 14 апреля.

Кадр из видео Боевые корабли Тихоокеанского флота

«Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности», — сообщили в Минобороны.

Соединения и воинские части береговых войск и морпехов Тихоокеанского флота были подняты по тревоге, приведены в высшую степень боевой готовности и совершают марш в районы сосредоточения на расстояния свыше 200 километров, отметили также в ведомстве.

«В ходе совершения маршей отрабатываются задачи организации походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника», — рассказали в Минобороны.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот утром 14 апреля был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. В рамках внезапной проверки флот выполнит торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы, отработает поражение корабельных групп и наземных объектов.

Основной целью приведения флота в высшую степень боевой готовности является наращивание способности Вооружённых Сил России решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений, сказал также Шойгу. В мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения, отметил министр.

Проверка будет проведена в три этапа, рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов. На первом этапе флот будет приведён в степень полной боевой готовности, в ходе второго будет обеспечено развёртывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки, в ходе третьего будут практически отработаны учебно-боевые задачи .

Проведение внезапных проверок боевой готовности — обычная практика, помогающая поддерживать боеготовность Вооружённых сил на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что никакой связи между заявлениями о возможном расширении НАТО на восток и проведением проверки нет и что Владимир Путин участвовать в проведении проверки не планирует .