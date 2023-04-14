Глава Роскосмоса Борисов: создание российской сверхтяжёлой ракеты-носителя начнётся в 2024 году

Калуга, , 14:42 — REGNUM Работы по созданию российской сверхтяжёлой ракеты-носителя начнутся в 2024 году, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом 14 апреля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на международном кинофестивале фильмов и программ о космосе (МКФ) «Циолковский» в Калуге.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У меня есть поручение президента создавать этот носитель, начиная со следующего года», — сказал Борисов.

По его словам, на создание ракеты уйдёт 8-10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля прошла встреча Путина и Борисова, в ходе которой глава государства отметил, что в 2023 году на развитие космической отрасли будет выделено более 251 млрд руб. Он подчеркнул, что Россия продолжит осваивать космос, в частности, необходимо в ближайшее время возобновить реализацию российской лунной программы.