Симферополь, 14 апреля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В Крыму задержали двух украинцев за участие в незаконном вооружённом крымско-татарском формировании, сообщили 14 апреля в региональном УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что речь идёт о «Крымско-татарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«По подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны двое граждан Украины 1996 и 1999 годов рождения. Установлено, что в 2017 году мужчины добровольно вступили в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Подозреваемые могли добровольно выйти из состава группировки, но не обратились в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив преступную деятельность, подчеркнули в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом»). Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

11 апреля, как сообщало ИА REGNUM, жителя Хабаровска задержали по подозрению в финансировании ВСУ. Было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

В ФСБ рассказали, что подозреваемый переводил личные деньги для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования. Его деятельность была направлена против безопасности России.