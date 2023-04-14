Москва, 14 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова продолжает улучшаться. Он уже может самостоятельно садиться в кровати, сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — отметил знакомый с ситуацией человек.

Рядом с фигуристом постоянно находится его жена Оксана Домнина. Костомаров перенёс ещё одну операцию, необходимую для протезирования. Предполагается, что ему придётся провести в больнице ещё два-три месяца.

Терапевт Юрий Серебрянский ранее отмечал, что риски, связанные с состоянием здоровья Костомарова, пока ещё есть, как и во время любой реабилитации. Беспокоящим фактором он назвал угрозу тромбоза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что установке протезов Костомарову может помешать тромбоз, заявлял доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Он призвал не торопиться.

В больницу Костомаров попал с пневмонией 10 января. Спортсмен находился в реанимации, долгое время оставался без сознания. Врачи были вынуждены ампутировать ему конечности из-за сепсиса и некроза.