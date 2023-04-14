* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 апреля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Активисты общественного движения «Зов народа» обратились в Роспотребнадзор, попросив остановить в России продажи продукции Noize MC (Иван Алексеев) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается на странице движения во «ВКонтакте».

Павел Ищенко ИА REGNUM Noize MC

В сообщении указано, что представители этого движения призывают прекратить в России продажи продукции музыканта Noize MC, чтобы денежные средства не пошли на поддержку ВСУ.

По информации СМИ, исполнитель продолжил реализовывать продукцию со своей символикой и после закрытия ИП в России. В Сети появились сведения о том, что артист переехал в Литву. В ноябре 2022 года он был признан иноагентом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Noize MC (Иван Алексеев) высказался против проведения военной операции. Против проведения СВО также высказались телеведущий Иван Ургант, режиссёр Кантемир Балагов, исполнитель Сергей Лазарев, актриса Варвара Шмыкова, продюсер Нателла Крапивина.