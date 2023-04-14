Москва, 14 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге о начале работы трех новых высокотехнологичных предприятий в особой экономической зоне «Технополис Москва». В запуске принял участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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Речь идет о предприятии EVM PRO, которое создает электромобили, производстве лазеров компании «Лассард» и выпуске устройств с технологиями передачи данных «Бифорком Тек». В своем блоге Собянин отметил, что открытие новых разноплановых производств помогает обеспечивать технологический суверенитет России. Он добавил, что до конца года в «Технополис Москва» планируется запустить еще около десяти новых производств.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. В прошлом году в особой экономической зоне начали работу ещё 25 высокотехнологичных предприятий, 10 из которых получили статус резидента ОЭЗ. Новые производства выпускают фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование, микроэлектронику, беспилотные авиационные системы и конденсаторы.