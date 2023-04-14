«РВ»: польские наёмники сняли свои перебежки с оружием в руках в Артёмовске

Артемовск, , 14:17 — REGNUM Польские наёмники выложили в Сеть видео своей работы в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 14 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Польские наёмники в Артёмовске Кадр из видео

На кадрах показано, как группа людей в военной форме и с оружием в руках перебегает в городской застройке.

«Польские наёмники показали свою боевую работу в Бахмуте. Группа польских «волонтёров» сняла и обнародовала данные кадры на своих ресурсах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что южные окраины Артёмовска обороняли солдаты ВСУ, также встречались наёмники из Польши и Грузии.

26 марта глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил о гибели трёх польских наёмников, воевавших на стороне ВСУ.

В феврале 2023 года экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что из 20 тысяч польских наёмников которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, погибли уже 2,5 тысячи человек.