Донецк, 14 апреля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ликвидировал генеральную прокуратуру республики. Об этом говорится в соответствующем указе главы региона.

Гавриил Григоров/ТАСС Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

«Ликвидировать Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики», — говорится в указе.

Согласно документу, для упразднения Генпрокуратуры республики создана ликвидационная комиссия, председателем которой назначен Максим Сименко. В состав комиссии также вошли Ритта Волкова и Иван Тихомиров.

Отмечается, что ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 1 октября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Генеральная прокуратура РФ одной из первых среди госорганов приступила к созданию своих структур в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и запустила механизм подбора и подготовки кадров. Формирование подразделений правоохранительных органов и спецслужб в новых регионах РФ должно быть завершено к 1 июня.