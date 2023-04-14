Расчёты «Искандера» в Белоруссии будут готовы к работе с ТЯО через неделю
Минск, 14 апреля 2023, 14:00 — REGNUM Подготовка белорусских расчётов комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием завершится на следующей неделе, 17–23 апреля, заявил 14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс «Искандер», который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам», — сказал министр.
Кроме того, в республике готовят существующие площадки для возможного размещения не только тактического, но и стратегического ядерного оружия, добавил Хренин.
6 апреля госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что главная цель размещения российского ядерного оружия в Белоруссии — предупреждение и обеспечение безопасности как Белоруссии, так и России. Применять это оружие не придётся, выразил надежду Вольфович.
Договорённости о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия России были достигнуты в марте 2023 года. Белоруссия также получила ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. Ряд западных политиков раскритиковали Москву и Минск за это решение, в МИД РФ в ответ напомнили, что американские ядерные боеголовки размещены во многих западноевропейских странах.