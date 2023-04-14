Расчёты «Искандера» в Белоруссии будут готовы к работе с ядерным оружием через неделю

Минск, , 14:00 — REGNUM Подготовка белорусских расчётов комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием завершится на следующей неделе, 17–23 апреля, заявил 14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Пусковая установка комплекса «Искандер-М» Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, мы получили современный комплекс «Искандер», который также способен применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам», — сказал министр.

Кроме того, в республике готовят существующие площадки для возможного размещения не только тактического, но и стратегического ядерного оружия, добавил Хренин.

6 апреля госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что главная цель размещения российского ядерного оружия в Белоруссии — предупреждение и обеспечение безопасности как Белоруссии, так и России. Применять это оружие не придётся, выразил надежду Вольфович.

Договорённости о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия России были достигнуты в марте 2023 года. Белоруссия также получила ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. Ряд западных политиков раскритиковали Москву и Минск за это решение, в МИД РФ в ответ напомнили, что американские ядерные боеголовки размещены во многих западноевропейских странах.