Губернатор Флориды подписал закон о запрете абортов после 6-й недели беременности

Флорида, США, , 14:02 — REGNUM Губернатор Флориды Рональд Десантис подписал закон, запрещающий женщинам делать аборт после шестой недели беременности. Об этом сообщает CNN.

Ультразвуковое исследование беременной женщины © Владимир Михайлов/РИА Новости

Изменения вступят в силу только после того, как Верховный суд штата утвердит текущий запрет, который запрещает делать аборты после 15-й недели беременности. Противники закона утверждают, что многие женщины узнают о своей беременности только по прошествии шести недель.

«Вы просто не хотите, чтобы у женщин был выбор», — заявил демократ Фентрис Дрискелл во время обсуждения законопроекта.

Согласно исследованию Turnaway, в котором приняли участие почти тысяча женщин, обращавшихся в медицинские учреждения по поводу абортов, многие представительницы женского пола узнали о своей беременности на восьмой неделе. Каждая пятая женщина осознала своё положение лишь к 20-й неделе беременности.

В марте Сенат Флориды одобрил закон о запрете проведения абортов после 15-й недели беременности. До этого срок беременности, когда можно было делать аборты, составлял во Флориде 24 недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил запретить аборты в коммерческих клиниках.

«Аборт остаётся не только так называемой бесплатной медицинской помощью, но и средством обогащения для частных клиник. Настало время изъятия абортов из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщин», — сказал он.