Москва, 14 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про памятник яме, снеговика из вулканического пепла, суд над «алхимиком» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

PeteLinforth Пружина

Центральный федеральный округ

Весна — время гнездования птиц. Иногда гнезда появляются в очень неожиданных местах. Например, в Москве, в парке «Царицыно», утка отложила яйца на самом проходном месте — в кадке возле кафе, прямо на деревянные опилки. Сотрудники, конечно, решили оберегать пернатых, пишет «Москва на максималках», и ждут утиного потомства.

«Кто с посылками работает, в цирке не смеется», — шутят «Новости Замкадья. На днях на таможне во Внуково обнаружили среди заграничных отправлений настоящий человеческий череп. Он отправлялся из Москвы в Чикаго. Полиция теперь пытается установить личность того, кому череп принадлежал при жизни.

В Костроме все чаще замечают… верблюдов. Одна из семей завела уже восьмого по счету. Это верблюдица, раньше она работала в цирке. «Костромач» рассказывает, что никакого особенного ухода за верблюдами не требуется. Кормят их сеном, овощами.

Северо-Западный федеральный округ

В Русском музее в Санкт-Петербурге выставили «тактильный макет» скульптуры Врубеля «Демон». Его поставили рядом с оригиналом скульптуры. Плохо видящие и незрячие могут ощупать макет, чтобы лучше понять «Демона», сообщает «Страновед».

А в окрестностях Петербурга, в Пушкине, жители установили другой своеобразный памятник — мемориальную табличку возле ямы, которую уже давно не засыпят, несмотря на многие просьбы. «Невские новости» передают, что находчивые горожане также направили обращение к местным властям с требованием признать яму объектом культурного наследия.

В суде Петербурга прошло занимательное слушание. Гражданин, пойманный за изготовлением наркотиков, заявил, что пытался получить ценные металлы. По его словам, он «не варил мефедрон, а добывал золото, серебро и палладий», а это, мол, «невинное увлечение». «Ночной губернатор» узнал, что суд вызвал эксперта, который удостоверил, что ни палладий, ни золото нельзя получить с помощью кустарных технологий. Гражданин получил 16 лет лишения свободы.

Приволжский федеральный округ

В больнице Стерлитамака торжественно открыли… грузовой лифт. С красной лентой, руководством, поздравлениями. «Больница — это не только лекарства», — отписались в соответствующих пабликах. «Еще грузовые лифты и торжественные церемонии», — добавил «Башкирский домовой».

В Перми скоро появится сухое вино из рыжиков. «Большая Пермь» уточняет, что названия для «рыжикового вина» еще не придумали. Зато известно, что его будут делать путем естественного брожения без добавления сахара.

«Злой самаритянин» узнал удивительную историю о том, как «простуда превратилась в пружину». В Тольятти начал кашлять ребенок. Родители решили, что это простуда. В поликлинике поставили диагноз «ларингит». Увы, лекарства не помогли. Врачи решились на рентген. Оказалось, причиной кашля была пружина, проглоченная ребенком. Ее достали, горло не пострадало, кашель прекратился.

В Саратовской области обнаружили необычную трудовую миграцию. На лето из городов увольняются водители тракторов и другой тяжелой техники. Оказалось, они уезжают в деревни, где в посевной сезон платят больше. Осенью они в основном возвращаются. «Саратовщина» предлагает задуматься, как устроить миграцию трактористов из сел в зимний Саратов, чтобы убирать улицы.

В Ульяновской области, в селе Петровское, по словам «Ульяновского патриота», случилось «преступление века». Местный житель украл четырехметровый фонарный столб. Для этого он целый месяц понемногу расшатывал столб, а когда столб упал, утащил на свой участок. Зачем? Освещать огород.

Южный федеральный округ

«Утренний юг» нашел экзотическую вакансию охранника. В элитный ЖК Краснодара на зарплату от 100 тысяч до 150 тысяч рублей ищут мужчину, мастера джиу-джитсу или греко-римской борьбы, с модельной внешностью и знанием английского и китайского. Приветствуется умение задерживать дыхание под водой на пять минут.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе молодой человек устал от лая собаки из соседнего двора и начал лаять на нее в ответ. Хозяйка животного заявила в полицию. «SOS Ставрополь» передает, что участковый выписал юноше штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство.

Уральский федеральный округ

В Нижнем Тагиле женщина распространяла наркотики довольно оригинальным способом. Она прятала их в подгузник, который надевала на кошку, а ее наряжала в детский комбинезон. Кошка была не против и мяуканьем себя не выдавала. Даму задержали. «Бажовский сказ» пишет, что наркотики из «комбинезона кошки» изъяли.

В Ноябрьске на Ямале посетительницам подали чебуреки с сырым мясом. «Округ белых ночей» удивляется, что за ситуацию никто не извинился и ее не исправил: блюдо не переделали, деньги не вернули.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске почему-то стали все чаще делать операции по восстановлению девственности. «Проспект Мира» сообщает, что на нее решаются даже замужние женщины с детьми. Была на операционном столе и красноярка 45 лет с тремя детьми… Зачем? Нет ответа.

Дальневосточный федеральный округ

В Райчихинске Амурской области дети решили поиграть в прятки. Один так хорошо спрятался, что пришлось вызывать спасателей: он застрял в колодце. Оказалось, ребенок подвернул в колодце ногу. С помощью веревки ее выпрямили, и ребенка вытащили наружу, рассказывает Skaner28.

На Камчатке главное событие — извержение вулкана Шивелуч, из-за которого пеплом засыпало несколько населенных пунктов. Из пепла делают «снеговики» и силуэты «снежных ангелов». А еще продают пепел в качестве сувенира, передает «Мачо с Авачи».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 21 апреля.