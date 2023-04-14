Лавров: Россия учитывает в планах попытки Запада разжечь конфликт у её границ

Москва, , 13:47 — REGNUM Руководство России при военно-политическом и дипломатическом планировании учитывает попытки Запада разжечь конфликты около её границ. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам визита в Узбекистан.

Рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в Узбекистан © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По его словам, власти России не расслабляются и видят попытки Запада спровоцировать конфликты около границ России.

«Всё это учитываем в нашем планировании: военно-политическом, дипломатическом и в других отношениях», — заявил глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, по словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Запад использует эмигрантов, националистов и скрывающихся за границей главарей бандитских групп в попытках дестабилизировать ситуацию на Кавказе. Он также отметил, что за распространением призывом к беспорядкам в регионе стоят Великобритания и США.

Патрушев уточнил, что западные спецслужбы активизируют в этом регионе спящие ячейки террористов, радикалов и националистов, усиливают вербовочную и пропагандистскую работу.