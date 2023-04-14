Санкт-Петербург, 14 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» к Ольге Бузовой и ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» (продюсерскому центру) на 1 млн евро, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 14 апреля.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ольга Бузова

«Истец рассказывает, что заключил лицензионный договор на использование товарного знака «BUZWINE». ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» обязалось в счет своего вознаграждения осуществлять рекламную поддержку по продвижению товаров и услуг, реализуемых под товарным знаком, заключить с Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя ее имя и образ в СМИ», — сказано в сообщении.

Впоследствии (в апреле 2020 года) Бузова сообщила, что отзывает своё согласие на использование образа и имени, однако дистрибьютор уже понёс значительные расходы и в соответствии с законом может требовать их возмещения, сказано в исковом заявлении.

В числе понесённых расходов названо производство продукции и её утилизация, а также произведённые по решению суда выплаты в пользу «ЧирсБэвэриджДистрибьюшенГМБХ», с которым дистрибьютор заключил договор о поставках продукции и условия которого не смог выполнить из-за отказа Бузовой.

«Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в счет понесенных убытков 1 150 000 евро по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, расходы по утилизации продукции в размере 1 558 999,12 рубля. Материалы дела переданы судье», — сообщили в пресс-службе судов.

В августе 2020 года сообщалось, что Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону оставил в силе решение арбитражного суда Ростовской области, отказав в удовлетворении иска дистрибьютора алкоголя к продюсерском центру «Арчер Мьюзик Продакшнс». Компания хотела принудить исполнить лицензионный договор на использование товарного знака «BUZWINE» и обязать Бузову прорекламировать вино. В суде в свою очередь обратили внимание, что дистрибьютор реализовывал продукцию до государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак Buzwine, сообщили адвокаты продюсерского центра.