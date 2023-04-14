Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Москва, , 13:39 — REGNUM В праздник Пасхи российский президент Владимир Путин посетит пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя, сообщил 14 апреля представителям СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру внезапную проверку на Тихоокеанском флоте и утечки секретных данных Пентагона.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Говоря о стартовавший 14 апреля приведении Тихоокеанского флота в высшую степень готовности, представитель Кремля заметил, что это обычная практика для поддержания необходимой боеготовности Вооружённых сил России. По словам Дмитрия Пескова, Путин не планирует принимать участие в каком-либо этапе учений, так как проверка не связана с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Журналисты поинтересовались сроками проведения «прямой линии» с президентом, но Дмитрий Песков пояснил, что в этом году она состоится, но сроков пока нет.

Отвечая на вопрос об утечках в Сеть секретных данных Пентагона и аресте предполагаемого виновника, Дмитрий Песков отметил, что Кремль ознакомлен с сообщениями СМИ на этот счёт, но изучать их — прерогатива спецслужб.

Говоря о других ближайших планах российского президента, Дмитрий Песков заявил, что 14 апреля российский лидер принял участие в совещании с членами Совета безопасности РФ. Вместе с тем представитель Кремля не ответил, примет ли Путин участие в шествии Бессмертного полка.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин несколько лет подряд принимает участие в пасхальном богослужении, которое проводят во Храме Христа Спасителя. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в дни празднования Пасхи на столе у президента, как у всех христиан, будут яйца и куличи.