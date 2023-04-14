Вашингтон, 14 апреля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Попытка правительства Соединённых Штатов Америки навредить России с помощью прокси-войны будет иметь серьёзные последствия для США. Об этом пишет аналитик Джерард Бейкер в статье для британской газеты The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По его словам, американский президент Джо Байден «поставил все фишки Соединённых Штатов и Североатлантического альянса на победу в опосредованной войне против Москвы».

Автор статьи отмечает, что неудача такой тактики станет гуманитарной и политической катастрофой для Украины, а также «ударом молота» по авторитету и лидерству Штатов.

В своём материале Бейкер подчёркивает, что политика Байдена — главная стратегическая проблема для Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте член совета директоров Института американских идей Джордж О’Нил заявил, что конфликт на Украине показал, что Вашингтон теряет своё мировое господство. Автор подчеркнул, что в течение долгого времени власти Вашингтона считали свою страну непревзойдённой мировой державой, но теперь их авторитет и мощь падают, а большинство стран объединяются против «американского хищничества».