СБУ накануне Пасхи призвала граждан Украины воздержаться от посещения пасхальных мероприятий

Киев, , 13:30 — REGNUM Гражданам Украины рекомендовано придерживаться правил безопасности во время празднования Пасхи. В том числе жителей страны просят воздержаться от посещения массовых мероприятий, сообщили в Службе безопасности Украины 14 апреля.

Церковь. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинцев призвали быть осторожными накануне праздника и не задерживаться долго в храмах. Жителям страны также напомнили о необходимости соблюдать комендантский час и сообщать о любых подозрительных предметах в общественных местах.

В СБУ объяснили необходимость строго соблюдать правила безопасности якобы возможными провокациями. Жителей страны намерены оградить от «потенциальных угроз».

«СБУ призывает украинцев не посещать массовых собраний и придерживаться рекомендаций по безопасности накануне Пасхи», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Папа Римский Франциск предложил сторонам украинского конфликта заключить двухнедельное перемирие и прекратить огонь в зоне боевых действий в честь празднования православной и католической Пасхи. Он просил воздержаться от обстрелов и наступательных операций. Своё пасхальное обращение понтифик посвятил миру на Украине. Он призвал «поспешить идти путями мира и братства».