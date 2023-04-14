Песков не стал отвечать на вопрос о деле против самарского депутата
Москва, 14 апреля 2023, 13:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать дело самарского депутата Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах.
«Речь идёт о судебном разбирательстве, суд будет только рассматривать», — сказал представитель Кремля, акцентировав внимание на том, что это «вопрос судебный».
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), слушавшего послание президента РФ с лапшой на ушах, был составлен административный протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ.
16 марта Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал Абдалкина виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначили наказание в виде административного штрафа на 150 тыс. рублей.