Москва, 14 апреля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать дело самарского депутата Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах.

Кадр из видео Михаил Абдалкин

«Речь идёт о судебном разбирательстве, суд будет только рассматривать», — сказал представитель Кремля, акцентировав внимание на том, что это «вопрос судебный».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), слушавшего послание президента РФ с лапшой на ушах, был составлен административный протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ.

16 марта Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал Абдалкина виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначили наказание в виде административного штрафа на 150 тыс. рублей.