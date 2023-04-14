Москва, , 13:07 — REGNUM В Кремле ожидают, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году состоится, но точные её сроки пока неизвестны, заявил журналистам 14 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин © Сергей Савостьянов/POOL /РИА Новости

«Ожидаем, что состоится. Сроков точных нет, будем ориентировать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что он не знает, с чем связан перенос проведения выставок в Гостином дворе, которые должны были пройти там с 7 по 10 июня. Этот вопрос нужно задавать руководству самого Гостиного двора, сказал Песков. Ранее в СМИ появились предположения, что перенос выставок связан с подготовкой к проведению прямой линии.

В марте 2023 года Песков заявил, что вероятность проведения прямой линии в 2023 году существует. Возможно, она будет совмещена с большой пресс-конференцией президента, допустил Песков.